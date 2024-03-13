Koruma kararı uygulanmadı

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddetin dozu giderek artıyor. Hemen her gün en az bir kadın hayatını kaybederken, alınmayan önlemler, yetersiz cezalar bu sayıyı artırıyor. Sadece son 48 saatte 5 kadın katledildi, 2 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

İstanbul Sancaktepe’de Duygu C. silahla ve Adıyaman’da Naile Y. önceki gün adlı evli oldukları erkekler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İzmir’de ise Zahide Yurtkal, evli olduğu Tamer Yurtkal tarafından katledildi. Yine aynı gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kırgızistan uyruklu Salima Omarova, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özen köyünde 21 yaşındaki Melek Saltan evlerinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Henüz bu ölümlere ilişkin soruşturmalar devam ederken dün iki ayrı kentten iki kadının katledildiği haberi geldi. Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Vezir Ayer, evli olduğu Antika Ayer’in 2 çocuğuyla yaşadığı evine gitti. Antika Ayer’i bıçaklayarak öldüren katil gözaltına alındı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ise Canan Kabil adlı kadın oğlu tarafından katledildi. İki günde yaşanan katliamlar yeni önlemlerin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini gösterdi.