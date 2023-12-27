Koruma ordusu için 907 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için on ayda 907 milyon 312 bin TL harcandı. Bu tutar, yaklaşık 80 bin kişinin aldığı bir aylık asgari ücrete denk. Koruma ordusu için yapılan günlük harcama ise 3 milyon TL.

Uğur ŞAHİN

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın harcamaları katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için bu yılın on ayında tam 907 milyon 312 bin TL harcandı. Bu tutar, 79 bin 572 kişinin aldığı aylık asgari ücrete eşit. Başkanlığın günlük harcaması ise 2 milyon 984 bin TL. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın geçen yılın aynı döneminde yaptığı toplam ödeme, 441 milyon 569 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

MECLİS’İ SOLLADI

Bu yılın on ayında Meclis yerleşkesinin güvenliğini sağlayan TBMM Koruma Daire Başkanlığı 283 milyon 248 bin TL, suçla mücadele eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı 311 milyon 715 bin TL, uyuşturucuyla mücadele için kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 284 milyon 25 bin TL harcamaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, harcamalarıyla aralarında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın da bulunduğu 27 daire başkanlığını geride bıraktı.

Erdoğan’ın koruma ordusu ise sık sık eleştirilere konu oluyor. Erdoğan’ın ziyaret ettiği kentlerde trafiği durma noktasına getirilen yüzlerce araçlık konvoyuna ilişkin görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, sadece Erdoğan’ın değil, aile bireylerinin güvenliğinden de sorumlu. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkeler ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü binada güvenliği sağlamakla yükümlü. Bunun dışında Türkiye’ye konuk olarak gelen ülkelerin devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yakın koruma hizmeti de bu başkanlıkça sağlanıyor. Fakat kaç kişiden oluştuğu ve bünyesindeki araç sayısı yıllardır kamuoyuyla paylaşılmıyor.

‘YETERİ KADAR’ PERSONEL

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’ne kaç kişinin görev yaptığını ve koruma ekibinde bulunan araç sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle 13 Haziran’da bir soru önergesi vermişti. Yılmaz’ın imzasıyla 28 Ağustos tarihinde CHP’li vekile gönderilen yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde, yeteri kadar koruma personeli, araç ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadelerine yer verilmişti. Böylece “koruma ordusuna” dair yine net bir cevap verilmemiş oldu. AKP Milletvekili Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu dönemde konuya ilişkin verilen bir soru önergesine, “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti. Bu arada İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün de Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin soru önergesi cevapsız bırakıldı.

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YILLARA GÖRE KORUMA HARCAMASI (TL)

2020: 263,1 milyon

2021: 306 milyon

2022: 526,1 milyon

2023 (On ay): 907,3 milyon

Daire başkanlıklarının yılın on ayındaki ödemeleri şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı: 907,3 milyon

TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı: 283,2 milyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı: 311,7 milyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı: 284 milyon