Koruyamazsak yok edecekler

21 Mart Dünya Ormancılık Günü, ülkenin yağma ve talan altında olduğunu bir kez daha hatırlattı. 2012-2022 yılları arasında 900 bin 973 futbol sahası büyüklüğündeki alan yağmalandı, talan edildi, yandı.

Gökay BAŞCAN

21 Mart Dünya Ormancılık Günü belirlenen bugün ülke için adeta mücadele ve yas günü. Kaybettiğimiz doğal mirasımızı hatırlatırken onu korumak için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü sermayenin talepleri için hukuk tanımaz bir şekilde ormanların yağlanmasına izin verirken, çıkan yangılara da seyirci. Buna karşı ise İkizdere’den İkizköy’e, Kazdağları’ndan Cerattepe’ye kadar mücadele sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2022 yılının ormancılık istatistiklerine göre, 12 bin 799 hektar ormanlık alan kül oldu. 20 bin 615 hektar büyüklüğünde ormanlık alan ise ormancılık dışı faaliyete açıldı. Böylece resmi kayıtlara göre, toplamda 33 bin 414 hektarlık ormanlık alan 2022 yılında yok edildi. Kaybedilen ormanlık alanın büyüklüğü yaklaşık 47 bin futbol sahasına denk geliyor.

YANMAYAN PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

2012-2022 yılları arasında yani geçen 10 sene 403 bin 651 hektarlık ormanlık alanın maden, enerji ve turizm şirketlerinin yağmalanmasına izin verildi. Yine aynı sürede 239 bin 644 hektarlık alanın yandı. Yani toplamda 2012-2022 yılları arasında 643 bin 295 hektar ormanlık alan yok oldu. Yani, 10 yıllık dilimde iktidarın yağmaya açtığı ya da yangından kurtaramadığı ormanlık alanın büyüklüğü tam 900 bin 973 futbol sahasına denk düşüyor.

Yine OGM’nin 2023 Faaliyet Raporu da kurumun başarısızlığını ortaya koydu.

Rapora göre yangın başına yanan alan miktarında yine başarısız olundu. OGM birçok başlıkta hedeflerini tutturamadı. OGM, yangın başına yanan alan miktarını 2,60 hektar olarak hedeflerken, 2023’te yangın başına ortalama 6,1 hektarlık alan kül oldu. Başarı oranı yüzde -852,5 oldu. Yangınlara ilk müdahale süresi ise ortalama 11 dakika olarak gerçekleşti. Hedefe ilişkin değerlendirmelerde, “2019-2023 döneminde yılda ortalama 2 bin 724 adet/yıl orman yangınına müdahale edilmiş ve 40 bin 25 hektar/yıl orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri yer aldı.

EKOKIRIM YAŞIYORUZ

21 Mart Dünya Ormancılık ve 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle ortak açıklama yapan Doku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, Istırancalar’da yaşanan felakete mercek tuttu. “Bulgaristan tarafındaki Istrancalarda hayvanlar orman içinde dolaşırken, bizim tarafta maden işletmelerine ait kamyon ve iş makineleri dolaşıyor. Bir tarafta hayvanlar, bir tarafta kamyonlar dolaşıyor” diyen Çidem şöyle konuştu:

“Günümüzde ülkemiz Istrancaları’nda geri dönüşü olmayacak yıkım yaşanıyor. Karşıda ‘dikkat hayvan çıkar’ yazarken, Türkiye tarafında ise ‘dikkat kamyon çıkar’ yazıyor. Dağımızda, ormanımızda eko-kırım yaşanıyor. Deyim yerindeyse ‘taş devrini’ yaşıyoruz. Istrancalar’ı hem temiz hava, hem temiz su hem de yaban hayatının devamı için her türlü yapılaşmadan ve baskıdan uzak tutmak, korumak için geç olmadan adım atılmalı. Ormanlar ve su havzaları ‘kesin korunacak hassas alan’, topraklar ise ‘tarımsal sit’ ilan edilmelidir.”