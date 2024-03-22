Kosova Başbakanı: Sınıra yakın Sırp birlikleri tespit ettik

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp birliklerin, Kosova sınırı yakınında havadan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, "Sırp ordusunun özel birlikleri, Kosova sınırından sadece birkaç metre uzakta, Zubin Potok'un Banje köyü yakınlarında gözlendi" ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin sınırına birkaç metre uzaklıkta Sırp ordusunun özel birliklerini tespit ettiklerini bildirdi.

Başbakan Kurti, Sırp birliklerin, Kosova sınırı yakınında havadan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurti paylaşımında, "Bugün, Sırp ordusunun özel birlikleri, Kosova sınırından sadece birkaç metre uzakta, Zubin Potok'un Banje köyü yakınlarında gözlendi. Benzer hareketler Kosova sınırı yakınındaki Bujanovc'un Oslare köyünde de kaydedildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenli tatbikatlar yaptığını ve bunları Kosova sınırı yakınlarında kasıtlı provokasyonlar yapmak için bahane olarak kullandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Days ago, Serbia's president issued an open threat: They are waiting for the best possible opportunity to invade 🇽🇰. Today, Serbian Army units have been detected just meters away from our border. We are closely monitoring the situation for any attempt to cross into 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/QXFi6RiIQm — Albin Kurti (@albinkurti) March 21, 2024

Askeri araçların sınıra bu kadar yaklaşmasının dahi normal olmadığına işaret eden Kurti, birliklerin sınırı geçmeye çalışıp çalışmayacaklarını dikkatle izlediklerini bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in birkaç gün önce "Sırbistan mümkün olan en iyi anı bekleyecek ve bu fırsatı harekete geçmek için kullanacağız" ifadesine atıfta bulunan Kurti, Vucic'in Kosova'yı "açıkça tehdit" ettiğini belirtti.

Hafta başında İngiltere'nin The Telegraph gazetesine röportaj veren Kurti, Kosova'yı Sırp işgalinden korumak için İngiltere'nin ülkesine daha fazla asker göndermesi gerektiğini söylemişti.

Sırbistan, son yıllarda iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin ardından birliklerini birkaç defa Kosova sınır hattına yaklaştırmıştı.