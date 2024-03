Kosova Başbakanı: Sınıra yakın Sırp birlikleri tespit ettik

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin sınırına birkaç metre uzaklıkta Sırp ordusunun özel birliklerini tespit ettiklerini bildirdi.

Başbakan Kurti, Sırp birliklerin, Kosova sınırı yakınında havadan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurti paylaşımında, "Bugün, Sırp ordusunun özel birlikleri, Kosova sınırından sadece birkaç metre uzakta, Zubin Potok'un Banje köyü yakınlarında gözlendi. Benzer hareketler Kosova sınırı yakınındaki Bujanovc'un Oslare köyünde de kaydedildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenli tatbikatlar yaptığını ve bunları Kosova sınırı yakınlarında kasıtlı provokasyonlar yapmak için bahane olarak kullandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Days ago, Serbia's president issued an open threat: They are waiting for the best possible opportunity to invade 🇽🇰. Today, Serbian Army units have been detected just meters away from our border. We are closely monitoring the situation for any attempt to cross into 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/QXFi6RiIQm