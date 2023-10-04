Kosova'daki saldırının planlayıcısı Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını kabul ettiği için dün Sırbistan'da gözaltına alınan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını kabul ettiği için dün Sırbistan'da gözaltına alınan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belgrad Mahkemesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlendiği gerekçesiyle başkent Belgrad'daki bir apartman dairesine dün yapılan baskınla Radoicic'in gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Radoicic'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, Radoicic'e Kosova'ya girme yasağı getirildiği ve Sırbistan birimlerince verilen pasaportuna el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Radoicic'e Sırbistan'dan çıkma yasağı ile her ayın 1'i ile 15'inde imza vermek üzere karakola gitme zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Radoicic'in, konulan yasak ve yükümlülükleri ihlal etmesi halinde hakkında tutuklama kararı verilebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi.

KOSOVA'DAN TEPKİ

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, yerel basına yaptığı açıklamada, Radoicic'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Haxhiu, Sırp yetkililerinin eyleminin kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Sırbistan savaş suçluları ve teröristler için bir sığınak haline geldi." dedi.

Sırbistan'ın Kosova Savaşı'nın suçlularını hiçbir zaman teslim etmediğini, kendi deyimiyle "teröristleri" de teslim etmeyeceğini vurgulayan Haxhiu, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'da yaşanan terör saldırısı, Sırbistan ve Cumhurbaşkanı Vucic tarafından yönlendirildiği kanıtlandığı üzere, bu bağlamda Sırbistan'ın özellikle silahlı terör örgütüne yönelik bu konuyla ilgili herhangi bir eylemi bizi şaşırtmıyor. Sırbistan, Kosova'nın ısrarlarına rağmen savaş suçlularını asla teslim etmeyen ve Kosova topraklarında terör saldırısı gerçekleştiren teröristleri de teslim etmeyecek olan ülkedir. Sırbistan, açıkça söylemek gerekirse, 10 gün önce Kosova topraklarına terör saldırısı düzenleyen savaş suçluları ve teröristlerin sığınağı haline geldi."

Haxhiu ayrıca Kosova'nın Radoicic'in teslim edilmesini talep edeceğini dile getirerek, Radoicic hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmanın Kosova tarafının yükümlülüğü olduğunu da sözlerine ekledi.

TEK BAŞINA PLANLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise dün, Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskında, Radoicic'in gözaltına alındığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.