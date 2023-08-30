Kosova Savaşı'nda kaybolan 1600'den fazla kişi için “Bekleme Kapısı” oluşturuldu

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) kaybolan 1600'den fazla kişi, başkent Priştine’nin merkezinde oluşturulan “Bekleme Kapısı” enstalasyonu ile anıldı.

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) kaybolan 1600'den fazla kişi, başkent Priştine’nin merkezinde oluşturulan “Bekleme Kapısı” enstalasyonu ile anıldı.

Kosova İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından, "30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü" dolayısıyla oluşturulan enstalasyonda, siyah bir kapı ve onun arkasına yemek için hazırlanmış bir masa ve boş sandalyeler yerleştirilerek, uzun yıllardır çözülemeyen kayıplar konusuna dair uzun bekleyiş ve endişeye dikkat çekildi.

YIHR aktivisti Visar Kukaqi, bugün meydana yerleştirilen bekleme kapısının, Kosova genelinde her gün hala huzura kavuşamayan kayıp aile üyelerinin evlerinde bulunduğunu belirtti.

Kapının acıyı, hüznü, kederi simgelediğini belirten Kukaqi, "Geçmişle tam anlamıyla yüzleşmeden geleceği, Kosova'nın gelişimini, demokrasi ve barışı, kolektif bir arada yaşamayı, kolektif iyileşmeyi düşünemeyiz. Tıpkı bekleme kapısı gibi geçmişimiz de karanlıktır." ifadelerini kullandı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut 1600'den fazla kişi olduğu tahmin ediliyor.