Kosova’da 1 Şubat’tan itibaren Sırp para birimi dinarın kullanımı yasaklanıyor

Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde 1 Şubat tarihi itibariyle dinar kullanımı yasaklanıyor.

Kosova’da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde dinar yerine avro kullanılacak. Kosova Merkez Bankası (BQK) alınan karar doğrultusunda, Sırp çoğunluğun yaşadığı belediyelerde 1 Şubat tarihinden itibaren dinar kullanımının yasaklanacağını ve sadece avronun kullanılacağını açıkladı.

BQK, 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para biriminin avro olarak belirlendiğini duyurdu.

Kosova’da karar öncesi Sırpların çoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyordu ve ülkede Sırbistan’a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları dinarla ödeniyordu.

KOSOVA BÖLGESEL KALKINMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka yaptığı açıklamada, Kosova’da resmi olarak kullanılan para biriminin euro olduğunu söyledi. Damka, “Biliyorsunuz Kosova’da resmi olarak kullanılan bir para birimi var o da eurodur. Bu Kosova bağımsızlığı öncesi ve bağımsızlık sonrası da Merkez Bankamızın yasalarının öngördüğü para birimidir. Fakat bugüne kadar Sırpların yaşadığı belediyelerde kendi aralarında ödeme para birimi olarak dinar kullandıkları tespit edildi, zaten bu biliniyordu. Artık bunun uygulanmayacağı konusunda gerekli adımları atacağımızı beyan ettik. Her hangi bir yasal düzenleme yapmamıza gerek yok çünkü bizim sadece bununla ilgili yasal düzenlememiz zaten mevcut. Sadece bunu artık uygulamada gerekli önlemlerimizi alacağımızı beyan ettik” dedi.