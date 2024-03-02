Köy girişine X-ray cihazı!

Haber Merkezi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı olan ve 1990'lı yıllarda boşaltılan köyler arasında yer alan Düve köyünün girişine askerler tarafından X-ray cihazı konuldu. 2000'li yılların başında geri dönüş yapan 20 civarında ailenin yaşadığı köyde kurulan noktada, yurttaşlar teker teker aranıyor.

Köylülerin yaşadığı uygulamayı sosyal medya hesabı üzerinden bir görüntüyle paylaşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, köyün altyapı ve üstyapı sorunlarının olduğunu ve bu sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

Bartın, "Yok, bu kadarı da olmaz demeyin. Söz konusu Kürtler olunca oluyor! Derecik Düve köyünün halkı evine gitmek için köyün girişindeki askeri noktada X-ray cihazından geçiriliyor, çıplak aramaya maruz kalıyor, kimliklerine el konuluyor. Zulmünüz batsın. Nedir bu halkın sizden çektiği” tepkisinde bulundu. Bartın, TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bartın, "Düve köyü girişindeki askeri kontrol noktasında köy halkının X-Ray cihazından geçirilmesinin, askerlerce yurttaşların kimliklerine el konulmasının ve yurttaşlara karşı yürütülen onur kırıcı muamelenin hukuki gerekçesi nedir?" diye sordu.