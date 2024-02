KÖY-KOOP Hatay’ı da yalnız bırakmadı

Köy ve Kooperatifçilik Kulübü (KÖY-KOOP) 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden Hatay'da dayanışma faaliyetlerine devam ediyor.

HABER MERKEZİ

1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan Köy ve Kooperatifçilik Kulübü (KÖY-KOOP) 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor.

Fikir kulübü olmasının yanında gösterdiği dayanışma faaliyetleriyle de adından söz ettiren kulüp yaptığı açıklamada “Deprem bölgesinde bir yılı aşkın bir süredir kaderine terk edilen halkın sorunlarına sessiz kalmadık, kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Kulüp tarafından düzenlenen etkinliklerinden ve açılan kitap sergilerinden elde edilen gelirin Hatay’da dayanışma faaliyetleri için kullanıldığını belirten açıklama şöyle:

“Boğaziçi öğrencileri olarak, Köy ve Kooperatifçilik Kulübü her zaman deprem bölgesindeki sorunları aklının bir köşesinde tutarak hareket etti. Kulüp olarak bu amaç doğrultusunda Hatay’daki duruma sessiz kalmak istemedik ve bu dönemki sergimizin gelirlerini Hatayla dayanışmaya ayırdık. Kitap sergimizden elde ettiğimiz gelirle Hatay Defne'de bir ilkokula kitap kırtasiye malzemesi gönderdik.

Ancak bunun yeterli olmadığını ve sonrasında ziyaret etmemiz, dayanışma kültürünü oradaki çocuklara birazcık da olsa benimsetmemiz gerektiğini düşündük. Hataylıların yalnız olmadığını göstermek istedik. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette yardımların ulaştığı ilkokuldaki çocuklarla çeşitli oyun atölyeleri yaptık, kulübümüzün önemsediği bu dayanışma kültürü hakkında ortaokul öğrencileriyle sohbetler ettik. Ardından liseli arkadaşlarımızı da üniversitemiz ve kulübümüz hakkında bilgilendirip dersler ve sınava hazırlık konusundaki deneyimlerimizi onlarla paylaştık. KÖY-KOOP olarak deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlarımız bizim gibi tam olarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelene kadar, kendi şehirlerini yeniden kurana kadar dayanışma göstermeye devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nden deprem bölgesine ördüğümüz bu dayanışma ağını depremin yaraları sarılana kadar daha da güçlendireceğiz”

HATAY'I DAYANIŞMANIN GÜCÜ YEŞERTECEK

Hataylı olan ve KÖY-KOOP ile nasıl tanıştığını anlatan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi, KÖY-KOOP üyesi Aydın Çolak, yaşadığı deneyimi anlattı.

Hatay’daki lise ve üniversite öğrencilerinin de Boğaziçi’nde kurulan dayanışma ağına dâhil edildiğini ifade eden Çolak şöyle konuştu: “Hatay, eski zamanlardan beri medeniyetlerin göz bebeği olmuş kadim şehir… Bir ana gibi bağrını bizlere açıp sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği öğretti bu şehir biz Hataylılara. Habibi Neccar’dan ezan sesini duyarken Eski Antakya sokaklarından çan sesini duyabilmek bu şehrin bize öğrettiği hoşgörü ortamının örneklerinden yalnızca biriydi. Bayram sabahlarında Hirisi (yöresel bayram yemeği) için uyanan küçük bir çocukken, lisede Antakya’nın her metrekaresini adım adım arşınlarken, Affan’da haytalıyı Ulaş’ta kebabımı yerken bu günlere geleceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Antakya’dayken Antakya’yı deli gibi özleyebileceğimi bilmiyordum. İskenderun’da sahili, Arsuz’da tatil havasını, Kırıkhan’da ciğeri, Samandağ’da balık ekmeği bu kadar özleyebileceğimi bilmiyordum. Bir insanın memleketi ölür mü? Bizimkisi öldü. Tam bir yıl sonra 6 Şubat’ta bütün bir halk, insanlarıyla beraber hayatını kaybeden binlerce yıllık kadim şehrin cenazesine gitti. Umut yalnızca dört harfli bir kelime gibi görünse de bu şehrin çok inatçı bir özelliği var. Her seferinde kendisine bir yol bulup yeniden yeşertiyor dallarını bir defne misali. Bunda kültürünün en önemli parçalarından olan dayanışmanın çok etkisi olduğu aşikâr. Şu an burada hala koşuyor, gülüyor, ağlıyorsak bunu dayanışmamız sayesinde yapıyoruz. Doğduğumdan beri yaşadığım bu kültürün en temel parçasına Boğaziçi Üniversitesi’nin Köy ve Kooperatifçilik Kulübü’nde rastladım.”

***

KÖY-KOOP kimdir?

1976'da kurulan Köy ve Kooperatifçilik Kulübü, ilk faaliyetini o dönem meydana gelen Çaldıran depreminden etkilenen insanlarla dayanışarak gerçekleştirmiş, kurulduktan kısa bir süre sonra da gelirlerini köy okullarına bağışladığı Geleneksel Kitap Sergilerinin ilkini yapmıştır. Bir dayanışma kulübü olmasının yanı sıra fikir kulübü olma özelliği de gösteren KÖY-KOOP geçmişten bugüne Yaşar Kemal, Can Yücel, Burhan Sönmez ve Ercan Kesal gibi ünlü isimlerle etkinlikler düzenleyerek özgür tartışma ortamı ve kültürü yaratmayı amaçlamış, son dönemlerde de Moğollar ve Erdal Güney gibi sanatçılarla dayanışma konserleri düzenlemiştir. Öte yandan kulüp gerçekleştirdiği "Kentin ve Kültürün Yeniden İnşası", "Gençlerle Baş Başa: Felsefenin Bahçesinde" ve "Köy Enstitüleri Okumaları" gibi fikirsel anlamda yürüttüğü etkinliklerinin de sürdürüyor.