Köyceğiz'de orman yangını: 3 hektarlık alan yandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine 65 kilometre uzaklıkta Denizli sınırında bulunan kırsal Otmanlar mahallesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Sabah saat 8.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtilen yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi yakınlarında gece saat 01.50 sıralarında nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı.

Otmanlar Serkiz mevkiinde 3 ayrı noktada çıkan yangına ilk etapta köylüler ve orman ekipleri müdahale etti.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına sabah hava araçları katıldı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, sabah saatlerinde ise 3 uçak ve 2 helikopter müdahale etti.

Yangın sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.