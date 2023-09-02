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Köyceğiz'de orman yangını: 3 hektarlık alan yandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine 65 kilometre uzaklıkta Denizli sınırında bulunan kırsal Otmanlar mahallesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Sabah saat 8.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtilen yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.

Güncel
  • 02.09.2023 09:20
  • Giriş: 02.09.2023 09:20
  • Güncelleme: 02.09.2023 11:30
Kaynak: İHA
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Köyceğiz'de orman yangını: 3 hektarlık alan yandı
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü. 

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi yakınlarında gece saat 01.50 sıralarında nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı.

Otmanlar Serkiz mevkiinde 3 ayrı noktada çıkan yangına ilk etapta köylüler ve orman ekipleri müdahale etti.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmalarına sabah hava araçları katıldı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer, sabah saatlerinde ise 3 uçak ve 2 helikopter müdahale etti. 

Yangın sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

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