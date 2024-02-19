Köylülerden JES’e tepki: Yaşam alanımız yok edilmek isteniyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Alamut köyünde JES projesi yapılmak isteniyor. Yurttaşlar, “Yaşam alanımız yok edilmek isteniyor” diyerek projeye tepki gösterdi.

Aycan KARADAĞ

Zorlu Holding’e ait Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi tarafından Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin Alamut köyünde jeotermal enerji santralı(JES) yapılmak isteniyor.

Şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme(ÇED) süreci başlattı. Sulama alanı ve tarım arazisi üzerine yapılmak istenen projeye, bölgede yaşayan yurttaşlar tepki gösterdi. Yurttaşlar köy meydanında toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Doğamız, yaşam alanımız yok edilmek isteniyor. JES’lerin zararları ortada. Kentimizde tarım bitti. Temiz hava kalmadı. Kanser oranları her yıl daha da artıyor. Biz bu projeyi istemiyoruz. Ekolojik yıkımın engellenmesi ve sağlıklı bir yaşam için mücadele etmek, çocuklarımıza sağlıklı ve onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz ve bir kez daha uyarıyoruz; bu yanlıştan dönün, Bozdağan’ın geri dönülemez zararlar verecek bu jeotermal projesinden vazgeçin” denildi.

PROJE HAKKINDA

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; JES için yer altından saatte 2000 ton jeotermal akışkanın çekilmesi planlanıyor. Proje için toplam 20 kuyu açılmak isteniyor. Şirket, projenin yatırım maliyetini 948 milyon 600 bin TL olarak açıkladı. Proje için ÇED kararı alınması sonrasında izin süreçleriyle birlikte sondaj ve santral alanındaki çalışmaların yaklaşık 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. JES’in ekonomik ömrünün ise 49 yıl olacağı belirtildi.