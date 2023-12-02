Köylülere 2,5 saat şiddet

Kayhan AYHAN

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde yaşayan yurttaşlar, Jandarma tarafından şiddet ve tacize uğradıklarını söyledi. 2 buçuk saat şiddet gördüklerini belirten köylüler, söz konusu jandarma personelleri ve karakol komutanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Köylüler, "Her gün korkuyla yaşıyoruz, psikolojimiz bozuldu. Jandarmadaki çürük elmaların temizlenmesi istiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da Meclis'te değindiği olaya ilişkin köylüler yaşananları BirGün'e anlattı.

Köylülerden Şükrü Türe, Ali isimli bir kişinin jandarma tarafından darbedildiğini gördüğünü belirterek, "Jandarmayı sözlü uyardım 'Bu abi işe gidecek dövmeyin, yeter' dedim. Jandarma 'Sen kimsin bu adam 20 dakikadır bize laf söylüyor şimdi mi aklın başına geldi' diye yanıt verince oradan ayrıldım. Köydeki insanlar kahveden gelerek jandarma aracının önüne geçti. 'Neden ters kelepçe yaptınız' götürmeyin dediler. Bunun üzerine jandarma köylüye sert davrandı. İnsanların ortasından geçti, insanlar sağa sola kaçıştı" diyerek yaşananları anlattı.

İddiaya göre 2 gün sonra ise Şükrü Türe evinden jandarma tarafından 2 köylü ile birlikte gözaltına alındı.

DEĞİŞİK FANTEZİLER TEHDİDİ

Karakola Kurtlar Vadisi müziği dinletilerek götürüldüklerini anlatan Türe, "2,5 saat şiddet yaptılar karakolda. '50 kişiydiniz hiç mi birini görmedin, bize isim ver' dediler. Bilmiyorum diyince bana yönelik şiddetlerler arttı. Telefonumu isteğim dışında benden aldılar. Ve o akşama dair arkadaşıma attığım mesajımı gördüler. Mesajda 'Ali abiyi çok dövdüler ellerinden alamadık' diye yazmıştım. Bu mesajı görünce bana 'Sen kimsin lan bizim elimizden alacaksın' diyerek daha fazla dövdüler. Hastaneye götürülürken arabada 'Darp raporu almayacaksın şikayetçi olursan alt katta farklı fanteziler var' dediler. Ben korktum şikayetçi olmadım. Savcılığı götürülmek üzere yola çıktığımızda ise 'size 3 araba fazla 1 arabaya doluşun sizin gibi pisliklere devletin arabası fazla' dediler. Baskı altında ifade verdim. Araba için de benden 13 bin TL para istediler. Motorsikletlerinizi aldık, alet edevat bütün araçlarınızı alacağız' diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

5 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaşananların ardından durumu ablasına anlatan Türe ablasıyla birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporda Türe'nin vücudunda 5 kırık olduğu belirlendi. Hastanede kendisini ilk darbeden kişiyi de sivil olarak gördüğünü ve kendisine 'Bisikletten düştün' diyeceksin dediğini anlatan Türe şunları söyledi:

"Tehditlere rağmen savcıya giderek yaşananları anlattım. Bu olay yaşanalı 1 hafta oldu. Ben 2 gün evimde uyuyabilldim. Her gün saat 6'da dışarıya bakıyorum alınma korkusuyla. Aynı şeyleri yaşama korkusuyla yaşıyorum. Psikoljim bozuldu. 28 yaşında bir çiftçiyim. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Sabıkam bile yok. Görevini kötüye kullananların ceza almasını istiyorum."