Koza Altın maden ocağı için başvuru yaptı, ÇED süreci başlatıldı

Koza Altın, Trabzon'da mera alanında altın, gümüş, bakır, çinko, demir ve kurşun madeni çıkarmak için başvurdu. Çayırbağı Çevre Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, "Buna asla geçit vermeyeceğiz" dedi. Tahsin Civelek de "Bütün köylülerimiz bu madene karşı. ÇED toplantısına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koza Altın İşletmeleri, Düzköy'ün Honefter Yaylası'nda yeni maden ocağı açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Yusuflu Mahallesi'ne bağlı olan alanda yapılması planlanan maden ocağının proje dosyasında yer alan bilgilere göre bölgeden açık ocak yöntemi ile altın, gümüş, bakır, çinko, demir ve kurşun cevheri çıkarılması hedefleniyor.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre, madenin çıkartılmasında dinamit de kullanılacak. 5 yıl olarak öngörülen projede 248 hektarlık işletme ruhsatının bulunduğu 17,23 hektar alanda yıllık proje kapsamında yıllık 78 bin ton olmak üzere 393 bin 750 ton cevher çıkarılması planlanıyor. Alandan çıkarılacak olan cevher ise yine Koza Altın’a ait Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni’ne sevk edilecek.

Konuyla ilgili konuşan Çayırbağı Çevre Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, "Fatsa'daki, Kaz Dağları'ndaki madenlerde neler yaşandığını gördük. Buna asla geçit vermeyeceğiz. Biz bunların maden işletmesine değil o coğrafyaya bakmasını bile yasaklıyoruz. Halk olarak karşılarında duracağız" dedi.

"BÖLGEDE HAYVANCILIK BİTER"

Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan bölge halkından Tahsin Civelek de maden alanının mera alanları olduğunu dile getirerek yapılmak istenen projenin bölgede hayvancılığı bitireceğini dile getirdi.

Maden sahası olarak ilan edilen alanın çevresinin orman olduğunu belirten Civelek, "Maden açılırsa orman da büyük zarar görecek. Ayrıca o alanda yaptığımız sondaj ile yaylanın su ihtiyacını karşılamıştık. Bizim yaylalarımızda zaten su sıkıntısı yaşanıyor. Hem içme suyumuz yok alacak hem de çevresel etkileri büyük olacak. Bütün köylülerimiz bu madene karşı. ÇED toplantısına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.