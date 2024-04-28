Koza Altın’ın gözü şimdi de yaylalarda

Dört bir taraftan getirdiği cevheri Giresun’da siyanürle ayrıştıran Koza Altın, aynı bölgede yeni bir maden için izin aldı. Yaylaların ortasına kurulacak maden, bölgedeki meraları yok edecek.

HABER MERKEZİ

Ülkenin dört bir tarafını siyanür havuzuna çeviren Koza Altın, Giresun’daki yeni tesisi için onay aldı.

Kürtün ilçesinde bulunan Gölönü Yaylası’na açılacak olan madenden çıkarılan cevher yine aynı il sınırlarında bulunan Mastra Altın Madeni’ne götürülerek siyanürle ayrıştırılacak.Öte yandan çevresi yaylalarla çevrili maden sahası, dere ve göllere de yakın bir mesafede bulunuyor.

İzmir, Gümüşhane, Kayseri ve birçok noktada altın madeni işleten ve siyanürlü havuzlarda cevher zenginleştirme işlemi yapan Koza Altın İşletmeleri’ne bir maden için daha "olur" verildi.

Gümüşhane Kürtün ilçesi Yaylalı köyünde açılmak istenen kompleks cevher (gümüş, altın, bakır, demir, çinko) madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararı verildi. Şirket tarafından 1923,26 hektarlık alan için maden işletme ruhsatı alınırken ilk etapta 22,04 hektarlık alan için izin alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açık ocak olarak işletilecek olan sahaya 5 yıllık bir ömür biçilirken, yıllık 472 bin 500 ton cevher çıkarılması planlanıyor. Alandan çıkarılacak olan madenler yine aynı şirket tarafından Gümüşhane’de işletilen Mastra Altın Madeni’ne nakledilecek ve burada işlenecek.

YAYLALARIN ORTASINA

Kürtün ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan maden, Yaylalı Köyü’ne 2,65, Yapraklık Yaylası’na 2,33, Yılanlı Yaylası’na 2,28, Taşbaşı Yaylası’na 2,19, Anduzuk Yaylası’na 1,46, Ramadanyurdu Yaylası 1,25 kilometre Taşdibi Yaylası’na ise 894 metre uzaklıkta bulunuyor. Yine maden sahası Gölönü Yaylası içerisinde bulunuyor ve buradaki hanelere 410 metre uzaklıkta yer alıyor.

MERA ALANI ÜZERİNDE

Maden sahası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre çayır-mera alanı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sistemine göre ise yayla alanı üzerinde kalıyor. Maden sahasına en yakın dere ise kuşuçuşu 350 metre uzaklıktaki Gölönü Deresi ve onun kolları. Maden sahasının kuşuçuşu yaklaşık 2,28 kilometre güneybatısında ise Kazıkbeli Gölü yer alıyor.