Kozalak Kültür’de Ortadoğu ve emperyalizm konuşuldu: Irak harekatı 4 ülkeyi sarsar

Türkiye’nin olası Irak operasyonuyla bölgede tansiyon yeniden yükselirken yaşananlar İzmir Buca’daki Kozalak Kültür Kitap Kafe’de BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’nın katıldığı “Ortadoğu, emperyalizm ve mücadele olanakları” söyleşisinde masaya yatırıldı.

Türkiye’nin olası Irak operasyonuyla bölgede tansiyon yeniden yükselirken yaşananlar İzmir Buca’daki Kozalak Kültür Kitap Kafe’de BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’nın katıldığı “Ortadoğu, emperyalizm ve mücadele olanakları” söyleşisinde masaya yatırıldı.

Küresel ve bölgesel güçler arasındaki hegemonya, etkinlik, nüfuz kavgasının hiç olmadığı kadar şiddetlendiğini ifade eden Varlı, yeni çatışma dinamiklerinin devreye sokulduğunu söyledi.

Ukrayna ve Yemen savaşlarının yanına eklenen İsrail’in Gazze saldırılarıyla güç merkezleri arasındaki hesaplaşmanın şiddetlendiğini belirten Varlı, Ortadoğu’yu sıcak bir yazın beklediğini kaydetti.

TEHLİKELİ MACERALAR

Siyasal İslamcı rejimin ülkeyi yeni bir maceraya sürükleme hazırlığında olduğunu burgulayan Varlı, “Suriye’de hayata geçirilen ‘güvenli bölge’ planı bu kez Irak için devrede. 2019’daki Pençe-Kilit Operasyonu ile Kuzey Irak’ta kurulan geçici üslerin ‘güvenli bölge’ adı altında kalıcılaştırılmasına dair en somut adım 24 Şubat Perşembe günü atıldı. Irak, İran, Suriye ve Irak’ı doğrudan etkileyecek sınır ötesi askeri harekatın her ülkede derin siyasi sonuçlar üretecek” dedi.

Sınırın diğer yakasında tampon bölgeler oluşturularak sorunların çözülmeyeceğini ifade eden İbrahim Varlı, bunun en son üretim örneğinin benzer bir maceranın yaşandığı Suriye’de görüldüğünü kaydetti.

HER HAREKAT SORUNU DAHA DA BÜYÜTÜR

Ortadoğu’daki sorunların iç içe geçtiğini, her siyasi ve askeri hamlenin bir diğer sorunu doğrudan etkilediğini belirten Varlı, “Küresel ve bölgesel aktörlerin hesaplaştığı bu çetin coğrafyada kapalı kapışar ardındaki karanlık hesapların faturası ağır olur. Halkları, toplumları, devletleri karşı karşıya getirecek planlardan kaçınılmalı” dedi.

Türkiye’nin askeri harekat planınının da yeni sorunlara yol açacağını söyleyen Varlı, savaş ve çatışma politikalarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

İki saat süren söyleşinin ardından Varlı, kitaplarını imzaladı.