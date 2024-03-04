Kozlu Sahili’ne kan tüpleri ucu açık enjektörler atılmış

Haber Merkezi

Zonguldak Devlet Hastanesinde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerine Zonguldak’a giden SES Genel Merkezi adına inceleme yapmaya SES MYK üyeleri, ihbar üzerine Kozlu Sahilinde tıbbı atıkların olduğunu öğrendi. Sahilde inceleme yapan SES üyeleri ucu açık enjektörlerden kan alma tüplerine kadar pek çok tıbbı atıkla karşılaştı.

Evrensel’e konuşan SES MYK üyesi Sıddık Akın, “Tıbbi atıklar bertaraf edilmek üzere sağlık kurumlarından toplanır, bunların kent çöplüklerine dahi bırakılmaması gerekirken sahilde ucu açık enjektörler, kan tüpleri gördük. Bu şekilde tıbbi atık yönetimine aykırı bir durum nasıl olabilir? Özel hastaneler mi, kamu hastaneleri mi bırakıyor? Yetkililerin acilen duruma ilişkin inceleme yapması gerekir” dedi. Akın, durumun halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.