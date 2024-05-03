KPSS 2024 başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sınavı başvuruları başladı. 14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı öncesinde başlayan KPSS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS'ye başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM, KPSS-2024 için adaylar, başvurularını bugün saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabileceklerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde yapılacaktır" denildi.

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