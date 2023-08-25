KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM açıklamasında, 3 sorunun cevabının değiştirilmesine karar verildiği ve Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edildiği belirtildi. Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

ÖSYM açıklamasında, adayların sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Açıklamada, yapılan itirazlar sonucunda, 9 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan sınavdaki İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'nda, 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan sınavdaki Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda ve Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan bazı soruların cevabının değiştirildiğine yer verildi.

Kurumun açıklamasında, ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edildiği ifade edildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “D” olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “B” olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun “E” olarak verilen cevabının “A” olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır."

7 OTURUMA YAKLAŞIK 2 MİLYON KATILIM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını belirtti.

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.