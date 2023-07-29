KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen ve saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Oturum 1. oturumu sona erdi. Sınavın ikinci oturumu ise öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak.

Güncel 29.07.2023 10:48 Giriş: 29.07.2023 10:48

Güncelleme: 29.07.2023 13:48 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: AA