KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı

2023 KPSS ÖABT sınavı için giriş yerleri açıklandı. 6 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavına katılım sağlayacak olan memur adayları, sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için giriş yerleri bilgisi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okulları sorgulayabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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