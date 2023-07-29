KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023: KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi oturumları ne zaman?

KPSS’nin gerçekleşmesine sayılı günler kala adaylar KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023 araştırmasını yapıyor. 2023 KPSS ilk oturumu bu yıl 23 Temmuz Pazar günü başlayıp 6 Ağustos Pazar günü son bulacak. Sınava katılacak kamu personeli olmak isteyen adaylar ise KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik, Alan Bilgisi Sınavları oturumlarının ne zaman gerçekleşeceğinin yanıtını arıyor. Peki, KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi oturumları ne zaman? İşte KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023

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