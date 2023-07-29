KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023: KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi oturumları ne zaman?
KPSS’nin gerçekleşmesine sayılı günler kala adaylar KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023 araştırmasını yapıyor. 2023 KPSS ilk oturumu bu yıl 23 Temmuz Pazar günü başlayıp 6 Ağustos Pazar günü son bulacak. Sınava katılacak kamu personeli olmak isteyen adaylar ise KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik, Alan Bilgisi Sınavları oturumlarının ne zaman gerçekleşeceğinin yanıtını arıyor. Peki, KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi oturumları ne zaman? İşte KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) sayılı günler kaldı. Milyonlarca adayın katılacağı yaklaşık 2 hafta sürecek olan 2023 KPSS yedi oturum sınavı yapılarak tamamlanacak. Sınava katılacak kamu personeli olmak isteyen adaylar ise KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik, Alan Bilgisi Sınavları oturumlarının ne zaman gerçekleşeceğinin yanıtını arıyor. Peki, KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi oturumları ne zaman? İşte KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023
2023 KPSS Lisans ne zaman?
KPSS Lisans sınavı 2023 yılı için ÖSYM’nin takviminde 23 Temmuz Pazar günü ile 6 Ağustos Pazar günü arasında gerçekleşeceği duyrulmuş durumda.
KPSS oturum tarihleri ve sınav süreleri 2023
KPSS’de gerçekleşecek oturumların tarihleri ve süresi şu şekilde:
- Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
- Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
- ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45.