KPSS puan türleri: KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2023 Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adayların KPSS puan türleri de P1, P2, P3, puan türleri ile belli oldu. KPSS'ye katılım gösteren pek çok aday KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir sorusunu gündeme getirdi. Peki, KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor? İşte detaylar...

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023 geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşmiş ve sonuçları açıklanmıştı. Sınav sonuçlarında yer alan KPSS puan türleri sınava katılım gösteren adaylar için KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun yanı sıra adaylar P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor sorusu ile de karşı karşıya kaldı. Peki, KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor? İşte detaylar...

KPSS puan türleri

Lisans KPSS puan türleri P1, P2 ve P3 şeklinde gruplanmış olup her birinin baz aldığı ağırlık noktası farklıdır. P1, P2, P3 KPSS puan türleri adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verdikleri doğru cevapların farklı oranlarda çarpılmasıyla elde edilir.

KPSS P1 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P1 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 70'i, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 30'u baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P1 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde:

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

KPSS P2 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P2 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 60'ı, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 40'ı baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P2 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 puan türü nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularına verilen doğru yanıtlarla hesaplanan KPSS P3 puan türünde sınava katılan adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 50'si, Genel Kültür sorularına verdikleri net doğru sayısının ise yüzde 50'si baz alınarak hesaplanan puan türüdür.

KPSS P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde: