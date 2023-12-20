KPSS tercih ekranı: KPSS tercihler nasıl yapılır? KPSS tercih ücreti ne kadar?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte iş hayatında devlet memuru olmak isteyen on binlerce yurttaş KPSS tercihlerini yaparak süreçte yeni bir adım atmış olacak. Bugün başlayacak tercih sürecine ilişkin adaylar KPSS tercihler nasıl yapılır? KPSS tercih ücreti ne kadar? sorularını araştırıyor. Peki, KPSS tercihler nasıl yapılır? KPSS tercih ücreti ne kadar? İşte KPSS tercih ekranı ve diğer detaylar!

KPSS-2023/2 tercih ekranının bugün açılması ile bazı devlet kurumları için gerçekleşecek pozisyonlara memur alımı için tercih süreci resmen başladı. ÖSYM takviminde 20 Aralık - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzunu yayınlamasının ardından başladı. Peki, KPSS tercihler nasıl yapılır? KPSS tercih ücreti ne kadar? İşte KPSS tercih ekranı ve diğer detaylar!

KPSS-2023/2 tercihleri bugün başladı!

KPSS-2023/2 tercihleri ile bazı devlet kurumları için gerçekleşecek pozisyonlara 2. yerleştirme tercihleri alınacak. ÖSYM takviminde 20 Aralık - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan KPSS-2023/2 tercihleri ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzu yayınlaması yayınlamasıyla birlikte resmen başladı.

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başladı. KPSS tercih kılavuzu 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 10.00'da yayınlandı.

KPSS Tercih Kılavuzu için Tıklayınız

KPSS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Genel Bilgiler TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar Özel Bilgiler Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı?

KPSS-2023/2 tercihleri ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte başladı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adaylar KPSS-2023/2 tercihlerini 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

KPSS tercih işlemi nasıl yapılır?

KPSS tercih işlemleri için adaylar ÖSYM'nin Aday İşlem Sistemi'ne (AİS) T.C kimlik numarası ve şifrelerini yazarak giriş yapacaklar. ÖSYM AİS sistemi üzerinden adaylar KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KPSS Tercih Ekranı için Tıklayınız

KPSS tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM, KPSS tercih ücretini 50 TL olarak duyurdu. Tercih işlemini yapmak isteyen adaylar 50 TL'lik tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor.