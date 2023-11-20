KPSS’siz memur olan AKP’li, belediye başkanlığı için istifa etti

Elazığ Valiliği'ne KPSS'ye girmeksizin istisnai kadro memur yapılan AKP'li İbrahim Enes Somyürek, belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İstisnai kadro ile Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne atanarak memur yapılan AKP'li İbrahim Enes Somyürek, yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için valilikteki görevinden istifa etti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre AKP'de yönetici olması sonrasında hızla yükselen Somyürek, Elazığ Valiliği’ndeki görevinden 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Dersim'in Çemişgezek Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etti.

Somyürek, sosyal medya platformu X'te yer alan biyografi kısmına belediye başkan aday adaylığını da ekledi.

AKP’li Somyürek, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeden memur olması ile kamuoyu tarafından biliniyordu.

AKP’DE YÖNETİCİ OLDU YÜKSELİŞİ HIZLADI

İbrahim Enes Somyürek, 2018 yılında AKP Çemişgezek İlçe Başkanı oldu.

2019 yerel seçimlerinde AKP Çemişgezek Belediye Meclisi Üyeliği’ne seçildi.

2021 yılında AKP Tunceli İl Başkanlığı’na Sercan Özaydın'ın atanması ile birlikte AKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine getirilen ve aynı zamanda Çemişgezek Belediye Meclis Üyeliği görevini de sürdürmeye devam etti.

AKP'li Mazgirt Belediyesi’nde muhasebe servisinde büro elemanı olarak işe başlayan Somyürek, geçici görevle Tunceli DSİ il müdürlüğü geçti.

DSİ görevinden sonra istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne geçirildi.