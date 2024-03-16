Kredi ile döviz ve altın alımı yapanlar dikkat: Bankalardan 'yaptırım' adımı

Kredi kartı nakit avansı ve tüketici kredilerine talepte artış devam ederken, bankalar tarafından yeni bir hamle geldi. Müşterilere yönelik yapılan uyarıda, nakit avans ve bireysel kredi kullananların altın ve döviz alımından kaçınmaları gerektiği vurgulanarak taahhüt istendi. Bankalar ‘yaptırımı var, sorumlu biz değiliz' mesajı verdi.

Bankalar, nakit avans ve bireysel krediden elde edilen nakit ile altın ve döviz alınmaması konusunda uyarıda bulunarak, uymayan müşterilerin yaptırımları kabul ettiğine dair taahhüt almaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem tüketici kredilerinin hem kredi kartı borçlanmasının hem de dövize olan talebin azaltılması için peş peşe hamleler yapmıştı. TCMB, bankaların zorunlu karşılıkları için düzenlemeye giderken, çokça tartışılan kredi kartına nakit avan taksit sayısı da 12’den 3’e düşürüldü. Ayrıca kart limitinin yüzde 80’i kadar olan nakit avans limiti yüzde 25’e indirildi. Tüm bunların yanında nakit avans çekim faizi Resmi Gazete'den duyurularak yüzde 5'e yükseltildi.

Ancak atılan tüm adımlara rağmen yaklaşan seçimler nedeniyle vatandaş önceki deneyimlerine dayalı olarak altın ve döviz talebini artırdı. Hatta döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüntüleri sosyal medyada da sık sık yer aldı.

BANKALAR TAAHHÜT İSTEDİ

Mynet'te yer alan habere göre, tüm bunlar yaşanırken bankalardan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Nakit avans ve tüketici kredisi kullanmak isteyen yurttaşlara uyarı yapılarak, altın ve döviz alınmaması konusunda uyarı yapıldı, taahhüt istendi.

Taahhüt metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere tüketici kredileri; gerçek kişi tüketicilerin eğitim, sağlık, seyahat, taşınma, evlilik, alışveriş vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir defada sağlanan finansal destek kredileridir. Bireysel ihtiyaç veya ek hesap olarak kullandırılacak tüketici kredileri ile sağlanan finansal destek ile;

• Altın veya döviz alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. finansal getiri sağlama amaçlı yatırımlar,

• Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması,

• Kripto para piyasası hesağlarına veya bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına aktarılması,

• Yurt dışına transfer yapılması,

İşlemleri kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu bağlamda; banka yetkililerince tarafıma izah edilmesi ile tüketici kredisi niteliğinde olduğunu bildiğimi, söz konusu kredi/ek hesap ile sağladığım kaynağı amacına uygun kullanacağımı, kullanım amacına aykırılık teşkil eden yukarıda bahsi geçen işlemleri yapmayacağımı, kredinin amacı dışında kullanıldığının bankanızca tespiti ile tarafıma uygulanabilecek yaptırımları kabul ettiğimi ve söz konusu yaptırımlardan dolayı bankayı sorumlu tutmayacağımı, gayrikabili rücu, beyan ve taahhüt ederim."





