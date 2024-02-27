Kredi kartı aidatlarına fahiş zam

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz ile birlikte kredi kartı kullanımında ciddi artış yaşanırken, kredi kartı aidatlarına da fahiş zam geldi. TÜDER Başkanı Levent Küçük, "Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı" dedi.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucu tüketiciler giderek artan oranda kredi kartı kullanımına yüklendi.

Bankalar, bu yıl kredi kartı oranlarında ciddi bir artışa gitti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor" dedi.

"Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor" diyen Küçük, "Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" ifadelerini kullandı.

AİDAT İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.

Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor.