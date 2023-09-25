"Kredi kartı borç sarmalına saplanmayan kalmadı"

CHP'li Orhan Sümer, kredi kartı borcu bulunanları sayısının 35 milyon 271 bin kişiye çıktığını belirtti. sümer, "Bu rakamlar gösteriyor ki kredi kartı borç sarmalına saplanmayan kalmamış" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kredi kartı borçları ile ilgili iktidarın uyguladığı yanlış politikaları” kamuoyu gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Memleketin gündemi belli. 85 milyonun konuştuğu tek bir şey var. Geçim sıkıntısı” dedi

“Risk Merkezinin verilerine göre bankalara bireysel kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 1 milyon 874 bin kişi artarak 38 milyon 731 bin kişiye yükseldi" diyen Yüksel, şöyle devam etti:

"Kredi kartı borcu bulunanların sayısı da aynı dönemde 2 milyon 999 bin kişilik artışla 35 milyon 271 bin kişiye çıktı. Temmuz 2023 itibariyle 27 milyon 762 bin kişinin de kredili mevduat hesabı borcu bulunuyor. Bu rakamlar gösteriyor ki kredi kartı borç sarmalına saplanmayan kalmamış. İktidarın bu dengeyi düzenleyecek yapılandırma paketleri sunması gerekiyor."

KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE PATLAMA YAŞANIYOR

"Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve güven ve itibarının azalması nedeniyle kullanımı giderek azalmasına rağmen, bu yıl karşılıksız çıkan çeklerde önceki yıla göre tam bir patlama yaşanıyor" ifadesini kullanan Sümer, şunları kaydetti:

"Ocak-ağustos döneminde 94 bin 496 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 13,4 arttığı bu dönemde asıl patlama ise bu çeklerin tutarında yaşandı. Karşılıksız çıkan çeklerin tutarı geçen yıla göre yüzde 163,1 oranında artarak 31,4 milyar liraya kadar yükseldi. Aynı nedenlerle kullanımı giderek azalan senetlerde de ocak-ağustos döneminde protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azalarak 129 bin 518’e gerilerken, protesto edilen senetlerin tutarı ise yüzde 13 oranında artarak 8 milyar lirayı geçti.”

10 AYDA 10 MİLYON YENİ İCRA DOSYASI

Orhan Sümer, “1 Ocak- 22 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 oranında artarak 10 milyon 36 bin oldu. Ayrı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 11 milyon 454 bin dosya da sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 805 bin oldu. İcra, vatandaş için artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi" diye konuştu.