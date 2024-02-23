‘Kredi kartı borçlarınızı kapatın’

Kredi kartlarına yönelik düzenleme gündemdeki yerini korurken, kredi hacmindeki yükseliş sürüyor. Seçim sonrası gelecek zamlara dikkat çeken ekonomist Soydan “Kredi kartı borçlarınızı kapatın” uyarısında bulundu.

Ekonomi Servisi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 43 milyar 179 milyon TL artarak 12 trilyon 52 milyar 166 milyon TL’ye yükseldi. Parasal sıkılaştırmaya karşın tüketici kredilerinde büyüme altı ayın zirvesine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 43 milyar 179 milyon TL artarak 12 trilyon 52 milyar 166 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Şubat itibarıyla 308 milyon TL azalışla 1 trilyon 538 milyar 686 milyon TL'ye geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 azalışla 1 trilyon 244 milyar 733 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 301 milyon TL azalarak 196 milyar 754 milyon TL'ye geriledi.

ZAMLAR KAÇINILMAZ

31 Mart Seçimleri’nin yaklaşmasıyla birlikte ekonomideki belirsizliklerde artıyor. Seçim sonrası özellikle doğalgaz ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda fiyat artışları bekleniyor. Bu zamların halkın alım gücünü daha da düşürmesi endişe yaratıyor. Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Soydan "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Özellikle kredi kartı borçlarının mümkünse kapatmak önemli" dedi. Türkiye'nin ekonomik gidişatına ilişkin de çarpıcı bir uyarıda bulunan Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" değerlendirmesini yaptı.

DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Özellikle dar gelirli yurttaşların yoğun olarak kullandığı kredi kartlarına ilişkin faiz artırımı, limit azaltımı, taksit sayısının azaltılması gibi sınırlamalar getirileceği konuşuluyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini açıklamıştı. Bu konuda iş dünyasından farklı mesajlar geldi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran lüks yüksek limitli kartlara sınırlamayı savunurken; Cem Boyner kısıtlanma görüşlerine karşı çıktı. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ise "Sabit gelirliyi ezmeden halledilmesi gereken bir konu" değerlendirmesini yapı.