Kredi kartı kullanımına düzenleme sinyali

İktidar tarafından hazırlanan Orta Vadeli Plan'da (OVP) tek haneli enflasyon için 2026 yılına işaret edildi, yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 65 olarak açıklandı. OVP’ye göre, yurttaşların kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) kamuoyuna açıklandı. Tek haneli enflasyon için 2026 yılına işaret edildi, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklandı.

OVP’ye göre, 'enflasyonla mücadelede tüketimi dizginlemeyi hedefleyen program' uyarınca, yurttaşların kredi kartı kullanımı, tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Milliyet'in haberine göre; enflasyonla mücadelenin önceliklendirileceği 3 yıllık dönemde, sıkı para politikası ile seçici kredi uygulamalarının desteğiyle iç talepte dengelenme sağlanacak.

OVP’ye göre, yurttaşların kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

TL mevduata geçişlerin hızlanmasıyla kredi korumalı mevduatların genel içindeki payı azaltılacak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Dijital Türk Lirası için idari düzenlemenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken, kamuda harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTTI



Hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartı kullanarak hayatta kalmaya çalışan yurttaşlar borçlanmaya devam ediyor.



Temmuz ayında 753 milyar TL tutarında 1,4 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. 2022 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 14'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 787 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 516 milyon adedinde banka kartları, 84 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.