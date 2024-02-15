Kredi kartıyla altın alınır mı? Kuyumcuda taksit var mı?

Altının güvenli yatırım araçlarından biri olması sebebiyle kredi kartıyla altın alınır mı sorusu pek çok yurttaşın gündeminde. Altın fiyatlarının dünya genelinde artmasıyla birlikte kredi kartıyla altın alınır mı ve kuyumcuda taksit var mı soruları yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kredi kartıyla altın alınır mı? Kuyumcuda taksit var mı? İşte detaylar

Altının son yıllarda oldukça fazla alınan-satılan bir yatırım aracı haline gelmesi sebebiyle yurttaşlar kredi kartıyla altın alınır mı sorusunu gündeme getiriyor. Altına yatırım yapmak isteyen yurttaşlar daha çok kuyumcular üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirirken kuyumcuda taksit var mı sorusunu araştırıyorlar. Peki, Kredi kartıyla altın alınır mı? Kuyumcuda taksit var mı? İşte detaylar.

Kredi kartıyla altın alınır mı?

Yatırımcılar tarafından güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın için yurttaşlar kredi kartıyla altın alınıp alınamayacağına dönük araştırmalarını sürdürüyor. Kredi kartıyla altın almak mümkün olsa da kuyumcular kredi kartı ile satın alınan altın üzerinde banka komisyonu farkını müşterilerine yansıtabiliyor.

Kuyumcuda taksit var mı?

Genellikle nakit para ile satın alınan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde oldukça fazla alınan ve satılan yatırım araçlarından biri olan altın için kuyumcuda taksit var mı sorusu gündeme getiriliyor. Kredi kartı ile alışverişin mümkün olması sebebiyle altın almak isteyen yurttaşlar kuyumcuda taksit yaptırabiliyorlar. Söz konusu taksit sayısı kuyumcunun banka ile olan sözleşmesi üzerinden ya da kişinin gerçekleştirdiği harcama tutarını banka ile iletişime geçerek taksitlendirmesi şeklinde oluyor.

Nakit avans sınırlaması kalktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu. Böylece kredi kartında Nakit Avans sınırı olmayacak. Kredi kartında 15 bin lira nakit avans sınırı getirilmişti, bu karar ortadan kaldırıldı.

15 bin liraya kadar kredi kartından nakit avans çekildiğinde bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulmayacaktı ancak 15 bin liranın üzerindeki nakit avans ve kredili mevduat hesabında bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulacaktı. Tüm uygulamalar ortadan kaldırıldı ve eski sistemde olduğu gibi nakit avans sınırı konmadı ve bankalara da menkul kıymet tesisi zorunluluğu kalktı. Bunun yanında kuyum harcamalarında da oluşan sınırlar kaldırıldı ve menkul kıymet tesisi zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.