Kredi kartlarına düzenleme geliyor: İşte konuşulan önlemler

Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentisi artıyor. Düzenlemenin nasıl olacağı bilinmiyor ancak finans çevreleri bazı alternatifler üzerinde duruyor. Kredi kartına taksit sınırlaması da konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte masadaki formüller...

Ekonomi yönetiminin 'enflasyonla mücadele' kapsamında hızlı büyüyen kredi kartı harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor.

Düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili bir netlik henüz yok. Finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.

Kredi kartlarına düzenleme ile ilgili ilk sinyal Enflasyon Raporu toplantısında başkan Fatih Karahan'dan gelmişti Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullnarak, bu konuda birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların sürdüğünü, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.



Kartlara ilişkin düzenlemenin nasıl olacağı merak ediliyor ancak bu konuda henüz bir netlik yok.

HANGİ ÖNLEMLER MASADA?



Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:



• Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

• Asgari ödeme tutarları artırılabilir

• Kart limiti düşürülebilir

• Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

• Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

• Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

• Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir



Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor

Kaynak: NTV