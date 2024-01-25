Kredi kartlarına taksit sınırlaması getirilebilir

Ekonomi Servisi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırım sürecini ocak ayı itibarıyla tamamlayacağı kanaatinde olduğunu belirterek, "Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum" dedi.

2024 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Çakar, enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktararak, "Seçim sonrası dönemde, enflasyon noktasındaki kararlı duruşun devam edeceği kanaatindeyim" diye konuştu. Kredi kartı harcamalarının dikkat çektiğini ve taksit sınırlaması getirilebileceğini kaydeden Çakar, döviz kurunun enflasyondan fazla artmayacağı kanaatinde olduğunu belirtti. Çakar, "Doların 39-40 lira olacağını düşünüyorum" diye konuştu.