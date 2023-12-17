Kredi ve kredi kartı borçları rekora koşuyor

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen yurttaşlar, ay sonunu getirebilmek için yine kredi kartına ve kredilere yüklendi. Tüketici kredileri bir yılda yüzde 67.1 artışla 2 trilyon 556 milyar TL, ticari ve diğer krediler ise yüzde 44.9 artışla 8 trilyon 747 milyar TL oldu.

Fahiş artan enflasyon ve hayat pahalılığının önüne geçmek isteyen yeni ekonomi yönetimi art arda faiz artışına giderken, alım gücü dibe vuran yurttaş geçinmek için borçlanmaya devam ediyor.

Kredi kartı borçları hazirandan bu yana yüzde 40 oranında arttı.

Yeni ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürme hedefleri doğrultusunda iç tüketimi azaltmayı amaçlayarak faizi 5 ayda yüzde 8.5’ten yüzde 40’a yükseltti. Bu doğrultuda kredi ve kredi kartı faizleri de peş peşe arttı. Kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarı ödendiğinde geriye kalan borç üzerine uygulanan azami akdi faiz oranı haziranda yüzde 1.36 (yıllık bileşik faiz yüzde 23) iken bugün yüzde 3.66’ya (yıllık bileşik faiz yüzde 75) yükseldi.

Öte yandan haziranda yüzde 41.52 olan ortalama ihtiyaç kredisi faizi, 8 Aralık itibarıyla yüzde 61.50’ye, taşıt kredisi faizi yüzde 34.02’den yüzde 36.76’ya, konut kredisi faizi yüzde 23.98’den yüzde 42.58’e yükseldi.

TOPLAM BORÇ 2,5 TRİLYONU AŞTI



Sözcü’nün haberine göre; faiz artışının borçlanarak harcama yapmayı azaltması beklenirken, alım gücü eriyen yurttaşın borçlanması hız kesmedi. Ekonomi politikalarındaki değişiklik yurttaşa yansımadan önceki bireysel tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının karşılaştırılmasına göre, yurttaşın toplam borcu hazirandan bu yana yüzde 19.14 artışla 410.7 milyar TL artarak 8 Aralık itibarıyla 2.5 trilyon TL’yi aştı.

Söz konusu dönemde ihtiyaç kredileri yüzde 10.71 artışla 951.7 milyar TL’ye, taşıt kredileri yüzde 10.64 artışla 91.4 milyar TL’ye çıktı.

Konut kredileri ise neredeyse durma noktasına geldi ve söz konusu dönemde yüzde 0.23 oranında artışla 439.9 milyar TL’de kaldı.

Bireysel kredi kartı borçlarında 6 aylık dönemde yüzde 40.41 artış görüldü ve 1 trilyon 73 milyar lira ile 1 trilyon lirayı aştı.