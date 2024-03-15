Kredili konut satışı devri bitti

Konut satışlarında geçen ay artış yaşansa da ocak-şubat döneminde gerileme devam etti. Kredili konut satışları yüzde 49,1 daraldı. Talep sıfıra değil, ikinci el konuta kaydı. CHP’li Ateş, ipotekli satışa dikkat çekti.

BirGün / ANKARA

TÜİK, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 olurken ocak-şubat döneminde yüzde 2 azalışla 174 bin 210 olarak gerçekleşti. Konut talebi ise sıfır konuta değil ikinci el konuta kaydı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5; ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu.

Ülke genelinde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu.

YABANCIYA 1.846 KONUT

Şubat ayında yabancılara bir önceki yılın aynı ayına göre bin 846 konut satıldı. Oran yüzde 44,9 azaldı. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şubat ayında konut satışları artsa da ipotekli satışlarda gerilemenin sürdüğünü belirterek “Artan kentsel dönüşüm ihtiyacına rağmen Mart 2024 itibarıyla bankalarca vatandaşlara kullandırılan konut kredisi tutarı reel bazda keskin biçimde düştü. Kredi maliyetleri vatandaşın gücünü çok aşıyor. Ev sahibi olmak orta gelirli için de imkânsız hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuta erişimin 2026’da enflasyonun tek haneye inmesiyle kolaylaşacağını söyleyerek hayal dağıtıyor” dedi. Toplam konut kredisi büyüklüğünde 2014-2018 döneminde yaşanan artışın ekonomide yaşanan kur şoku ile ağırlaşan sorunlarla birlikte tersine döndüğüne işaret eden Ateş, şöyle konuştu: “BDDK verilerine göre bu yıl Mart ayının ilk haftası itibarıyla 439 milyar liraya ulaşan konut kredi hacmi, yıllık bazda yüzde 18,6 artışa işaret etti. Ancak rakam enflasyondan arındırıldığında yüzde 29 oranında sert bir daralma söz konusu. Bankaların konut kredisine uyguladığı ortalama faiz oranı Haziran 2023’ten bu yana yüzde 18’den yüzde 41’e ulaştı. Faizin yanı sıra yüksek konut fiyatları ve düşen alım gücü nedeniyle konut krizi artık daha derinleşti.”