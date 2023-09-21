Kremlin: Aliyev, Putin’den özür diledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Karabağ’da olan Rus askerleri için özür diledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi.

AFP’nin görüşmeye ilişkin haberinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ölen Rus Barış Gücü askerleri için Putin'den özür dilediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Putin'in İlham Aliyev'den bölgedeki Ermeni halkının güvenlik haklarına saygı duymasını istediği aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede işbirliği içerisinde çalıştığı ifade edilmiş ancak ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmamıştı.