Kremlin, Batı ile Kiev’i suçluyor onlar ‘IŞİD’ diyor

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Rusya’nın cuma akşamı başkent Moskova’daki silahlı saldırıya ilişkin Batı’ya yönelik suçlamaları sürüyor. Moskova’daki Crocus City Hall’daki silahlı saldırında hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a çıktı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

Saldırganların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna’da beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Bortnikov “Eylemin hem radikal İslamcılar tarafından hazırlandığına hem de Batılı özel servisler tarafından kolaylaştırıldığına inanıyoruz ve Ukrayna özel servislerinin de bununla doğrudan bir bağlantısı var” dedi.

‘MEŞRU HEDEF’

Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Ortadoğu’da militanları hazırladığını iddia ederek, Rusya’ya karşı farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın saldırıya karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki terör tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Bortnikov, Ukrayna istihbarat örgütü SBU’nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de dile getirdi. Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkilileri hakkındaki bir soruya, “Rusya’ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir” cevabını verdi.

IŞİD’DE ISRARCILAR

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise, X’teki paylaşımında Moskova'daki saldırının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen “saçmalık” olduğunu belirtti. Bakan Cameron, “Bu saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.