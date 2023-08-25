Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var" dedi.

Peskov, "Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 21 Ağustos'ta Macaristan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şunları söylemişti:

"Eylül ayı içerisinde Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakanım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır."