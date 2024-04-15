Kremlin'den İran-İsrail açıklaması: "Tüm Ortadoğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran ve İsrail arasından yaşanan saldırılar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız" denildi.

Rusya, Ortadoğu'da yaşanan saldırılara ilişkin itidalli olma çağrısında bulunarak anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran-İsrail gerilimine değinen Peskov, Ortadoğu'daki gerginliğin artmasından "son derece" endişe duyduklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.