Kremlin'den Putin'in Türkiye'ye ziyareti hakkında açıklama: Seçime işaret edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin, 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar yapılmayacağını belirterek, "Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekti.

Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek" diye konuştu.

"AÇIKLAMALAR SAÇMA"

Rusya'da 16 Şubat'ta cezaevinde öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin annesi Lyudmila Navalnaya'ya baskı yapıldığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bu durumda bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Çünkü Kremlin'in bununla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla Kremlin baskı kuramaz. (Navalnıy'nın) Taraftarların bu açıklamaları açıkça saçma. Taraftarların hemen hemen hepsi yurt dışında bulunuyor ve aranıyor" ifadelerini kullandı.