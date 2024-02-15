Kremlin'den 'Rusya uzaya nükleer silah gönderecek' iddiasına yanıt

Rusya'nın 'uzaya nükleer silah yerleştirme planı olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaları 'kötü niyetleri uydurmalar' olarak niteledi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın 'ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi' ile karşı karşıya olduğunu belirttiği tehdidin Rusya'nın 'uzaya nükleer silah yerleştirme planı olduğu öne sürüldü.

İddiaları 'kötü niyetli bir uydurma' olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaların savunma bütçesi için daha fazla kaynak ayrılması amacıyla Kongre'yi teşvik etmek için yapıldığını iddia etti.

ABC News ve New York Times'ın yanı sıra Reuters'a konuşan ABD'li kaynaklar, Turner'ın bahsettiği güvenlik tehdidinin Rusya'nın potansiyel olarak 'uzaya nükleer anti-uydu silahı göndermesiyle ilgili olduğunu' ifade etmişti.

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Beyaz Saray'ın ne yapıp edip Kongre'yi para tahsis edecek bir tasarıyı oylamaya teşvik etmeye çalıştığı çok açık. Beyaz Saray'ın hangi hilelere başvuracağını göreceğiz" dedi.