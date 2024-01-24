Kremlin'den Türkiye'nin İsveç kararı hakkında ilk değerlendirme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" yorumunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin konuştu.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" dedi.

Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.