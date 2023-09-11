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Kremlin doğruladı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önümüzdeki günlerde Rusya’ya resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Dünya
  • 11.09.2023 14:42
  • Giriş: 11.09.2023 14:42
  • Güncelleme: 11.09.2023 14:46
Kaynak: DHA
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Kremlin doğruladı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’yı ziyaret edecek
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. 

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği ifade edildi.

Kremlin'in açıklamasında, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak” denildi.

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