Kremlin doğruladı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’yı ziyaret edecek
Kremlin’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önümüzdeki günlerde Rusya’ya resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.
Kaynak: DHA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.
Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği ifade edildi.
Kremlin'in açıklamasında, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak” denildi.