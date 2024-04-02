Kremlin ‘Havana Sendromu’ iddialarını tümden reddetti

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Rusya adını 2016-2017 yıllarında ortaya çıktığı Küba’nın başkenti Havana’dan alan gizemli hastalık ‘Havana Sendromu’nun arkasında kendilerinin olduğu yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın askeri istihbaratının Küba’da görev yapan Kanadalı ve ABD’li diplomatlar ile ailelerinde görülen rahatsızlığıyla bağlantısının olduğu iddialarını reddetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Peskov, Rusya istihbaratı ve ‘Havana Sendromu’ hakkındaki söz konusu haberlerde, ortaya atılan iddiayı destekleyen hiçbir kanıtın sunulmadığını ve iddiaların temelsiz olduğunu savundu.

Letonya’nın başkenti Riga merkezli, Rusya odaklı araştırmacı medya grubu Insider, ‘Havana Sendromu’nun Rusya askeri istihbaratının sabotaj birimi mensuplarınca kullanılan enerji silahlarıyla bağlantılı olabileceğini ileri sürmüştü. ABD istihbaratı tarafından yapılan ve sonuçları geçen yıl paylaşılan bir inceleme, söz konusu rahatsızlıktan yabancı bir düşmanın sorumlu olmasının ‘çok olası olmadığını’ ortaya koymuştu. Insider ise ‘29155’ olarak bilinen Rusya askeri istihbarat örgütü (GRU) mensuplarının, bu rahatsızlıktan mustarip olan ABD personelinin olduğu olay yerine konuşlandırıldığını iddia etmişti.