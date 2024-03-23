Kremlin resmen ‘savaş’ modunda

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Kremlin, saldırılarına hız verdiği Ukrayna’daki duruma ilişkin resmi söylemini “özel askeri operasyondan” “savaşa” çevirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin “Batı’nın dâhil olmasıyla savaşa evrildiğini” açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetlerin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Peskov, “Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor” diye konuştu. Peskov “Yasal olarak bu bir askeri operasyon, ama fiilen bir savaş” dedi.

YOĞUN SALDIRILAR

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'da enerji ve savunma sanayi tesisleri dâhil yabancı paralı askerlerin bulunduğu bölgeler, cephanelikler ve demir yolu merkezleri gibi çeşitli yerlere kapsamlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıların hedefine ulaştığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'nın Belgorod bölgesine sızma girişimlerine de karşılık verildiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğu Zaporijya bölgesindeki Myrne köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de, Rusya’nın dün gece boyunca 90’dan fazla füze ve 60 İran yapımı İHA ile ülkesinin enerji altyapısına ölümcül bir saldırı dalgası başlattığını söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırılarda en az iki kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını ve üç kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

RUS VARLIKLARI KARARI

Brüksel’de düzenlenen zirvede ise Avrupa Birliği (AB) liderleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya verilmesinde prensipte anlaştı. İlk gün oturumları sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu, Ukrayna'ya askeri teçhizat finansmanı sağlayacak. 2024 yılı için 3 milyar avro civarında ve gelecek yıllarda da buna benzer tutarların toplanmasını bekleyebiliriz" dedi. Von der Leyen, Rusya'nın ve Belarus tahıllarına yönelik gümrük vergilerinin artırılması için bir teklif hazırlandığını da duyurdu.