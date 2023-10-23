Kremlin: Rusya'nın Balticconnector'daki hasarla ilgisi yok

Rusya'dan, Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğalgaz boru hattında meydana gelen hasarla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın bu olayla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğalgaz boru hattında meydana gelen hasarla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Balticconnector hattında yaşanan hasar ve olaya ilişkin devam eden soruşturmayı değerlendirdi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in "Balticconnector'daki hasarda Rusya'nın parmağı varsa, Baltık Denizi Rus gemilerine kapatılmalı" değerlendirmesi yaptığına işaret eden Peskov, "Tekrar ediyorum, Rusya'nın bu olayla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Peskov, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım boru hatlarına da saldırılar yapıldığını anımsatarak, "Rinkevics'e, Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırılarında parmağı bulunanlar ortaya çıktığında Baltık Denizi'ne ne olacağını sormak isterim. Kendisi bu konuda sessiz kalmayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Finlandiyalı ve Estonyalı operatörler, 8 Ekim'de Balticconnector boru hattında olağan dışı bir basınç düşüşü fark etmiş ve ardından gaz akışını durdurmuşlardı.