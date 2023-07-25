Kremlin şartlarını yineledi: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi şu an mümkün değil

Kremlin, Batı ülkelerinin Rusya ile zirve düzenlememeleri için Afrika ülkelerine baskı yaptığını kaydetti. Rusya için tahıl anlaşmasına dönülmesinin şu anda mümkün olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, "Çünkü anlaşma şartları uygulanmıyor" dedi. Peskov, tahıl anlaşmasına dönülmesi için anlaşma şartlarının uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Rusya-Afrika Zirvesi’ni engellemek için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Afrika devletlerinin neredeyse tamamı, zirveye katılmamaları ve zirvenin engellenmesi için ABD’nin görülmemiş baskılarına maruz kaldı. Fransız ve Batılı diplomatik misyonlar da bunun için çaba gösteriyor" dedi.

Peskov, bu hafta St. Petersburg’da düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi’ne yönelik başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Rusya için tahıl anlaşmasına dönülmesinin de şu anda mümkün olmadığını belirterek, "Çünkü anlaşma şartları uygulanmıyor. Putin, uygulanırsa Rusya’nın anlaşmaya hemen döneceğini net bir şekilde ifade etmişti" şeklinde konuştu.

Rusya’nın Afrikalılarla bir araya gelmesinin mevcut dönemde kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Peskov, "Artık faal olmayan tahıl anlaşması, bunun nedenleri, Rusya'nın küresel piyasaları destekleme çabaları, bu konudaki sorumlu davranışı, hangi taahhütlerin yerine getirilmediği ve kimin tarafında olduğu hakkında konuşmaya devam etmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"AFRİKA ÜLKELERİ BASKI ALTINDA"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, bu nedenle zirvenin oldukça yoğun geçeceğini söyledi.

Batılı ülkeleri, zirve konusunda Afrikalılara baskı yapmakla suçlayan Peskov, "Afrika devletlerinin neredeyse tamamı, zirveye katılmamaları ve zirvenin engellenmesi için ABD’nin görülmemiş baskılarına maruz kaldı. Fransız ve Batılı diplomatik misyonlar da bunun için çaba gösteriyor" dedi.