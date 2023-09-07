Kremlin: Ukrayna'da uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarından ABD sorumlu olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD'nin Ukrayna’ya göndereceği Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmatlar hakkında açıklama yapan Peskov, bunun "çok kötü" olduğunu belirtti.

Bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret eden Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı.

Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.