Kreşlerde bile mescit açacaklar

MEB, yönetmelikte yaptığı yeni değişiklikle kreşlerde dahi mescit yapılmasının önünü açtı. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Savran yönetmeliği, "4 yaşındaki çocukların saç telini dahi yasaklayan karanlık, Türkiye tarihinin en büyük saldırısına hazırlanıyor" sözleriyle anlattı.

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde birtakım değişikliklere gitti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliklere göre, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında mescit yapılmasının önü açıldı.

Ayrıca, okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Sınıf geçme konusunda da önemli bir değişiklik var. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi. Yönetmelikte öğretmenleri de ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Doğum yapan öğretmenlerin, nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı.

Yeni çıkan yönetmeliğe tepki gösteren Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, AKP’nin eğitim sisteminde yarattığı tahribata dikkat çekti. Savran, "Çocuğunun geleceğinden endişe duyan herkesi laik kamusal eğitim mücadelesine çağırıyoruz" dedi.

Fotoğraf: Özel Safa Kelebek Anaokulu

İktidarın ideolojisinin hâkim kılınması için eğitimin sistemini kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Savran, çözüm bekleyen sorunları tek tek sıraladı:

• Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme.

• Ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları.

• Deprem ve salgının olumsuz etkileri okulların fiziki altyapı ile donanım eksiklikleri.

• Kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim.

• Mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sürmesi.

• Ataması yapılmayan öğretmenler sorunu, haksız hukuksuz şekilde işinden edilen eğitim emekçilerinin görevlerine iade edilmemesi.

"LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM MÜCADELESİ TARİHSEL BİR SORUMLULUK"

"Türkiye’de siyasi iktidarın eğitim sistemini siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda, dini kural ve referanslara göre biçimlendirme isteği yetkili konumlardaki kişiler tarafından sıklıkla ifade edilmiştir" diyen Savran, "Son yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu ortak projeler üzerinden eğitimi dinselleşme süreci hızlandırılmış, doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan uygulamalar hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmeliği "4 yaşındaki çocukların saç telini dahi yasaklayan karanlık, Türkiye tarihinin en büyük saldırısına hazırlanıyor" sözleriyle açıklayan Savran, "Bugün için siyasi iktidarın her gün yeni bir adımı ile hızla gerici ve piyasacı bir yönelimle değiştirdiği eğitim hizmetine ve yaratmak istediği hegemonyaya, yeni rejime karşı laik ve bilimsel eğitim mücadelesini yükseltmek tarihsel bir sorumluluktur. Çocuğunun geleceğinden endişe duyan, karanlığa teslim olmayacağız diye haykıran herkesi laik kamusal eğitim mücadelesine çağırıyoruz" dedi.