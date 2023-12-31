Kribati, Yeni Zelanda ve Avustralya, yeni yıla merhaba dedi

Dünya yeni yıl heyecanını yaşamaya başladı. Yeni yıla giren ilk yer Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Kiritimati, Türkiye saatiyle 13.00’te 2024’e “merhaba” dedi. Kiritimati’yi Yeni Zelanda ve Avustralya izledi.

Dünya, bugün 2024’e ‘merhaba’ diyor.

Dünya’nın batıdan doğuya dönüşü sebebiyle, yeni bir güne ilk uyanan ülkeler, dünyanın en doğusundaki ülkeler oluyor.

Dolayısıyla yeni yıl da ilk olarak bu ülkelerde karşılanıyor.

Yeni yıla giren ilk yer Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası oldu

Ardından Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

Yeni yıla ilk giren ülkelerden Avustralya’da kutlamalar kapsamında gösteriler düzenlendi. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde 2024 öncesi saat 9'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

Avustralya ise Türkiye saatiyle 16.00'da yeni yıla girdi. Bu yıl Avustralya'nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanıldı.

Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.