"Kripto para borsalarına kısmi reklam yasağı geliyor" iddiası

Kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, müşteri hizmetleri, sosyal medya paylaşımları ve Türkçe dil desteği sunması konusunda önemli düzenlemeler getirileceği iddia edildi.

Kripto para borsalarına farklı bir reklam yasağı üzerinde çalışma yapıldığı öne sürüldü.

Donanımhaber'de aktarılana göre, Türkiye’de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye’de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanacak.

İddiaya göre, ayrıca global platformda Türkçe dili de yer almayacak. Bunun yerine Türkiye’deki temsili şirketi üzerinden reklam veya paylaşım yapılabilecek.

Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak olacak. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara bir engelleme yapılmayacağı bildirildi.